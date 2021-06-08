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Mikrodenetleyici Programcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Mikrodenetleyici Programcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Mikrodenetleyici Programcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mikrodenetleyici Programcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2514.04

Meslek Adı : Mikrodenetleyici Programcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Uygulama Programcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

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Mikro Denetleyicisi Programcısı;  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Mikrodenetleyici Programcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Muhasebe Ve Finansman Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.60” kod olarak kullanılır iken Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mikrodenetleyici Programcısı Meslek Kodu “2514.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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