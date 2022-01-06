Mikroekonomik ne demek, TDK'ya göre Mikroekonomik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikroekonomik ne demek? Mikroekonomik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikroekonomik kelimesi. Peki mikroekonomik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikroekonomik nedir, mikroekonomik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROEKONOMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikroekonomik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikroekonomik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikroekonomik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroekonomi ile ilgili olan

