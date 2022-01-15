Mikrokredi ne demek, TDK'ya göre Mikrokredi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrokredi ne demek? Mikrokredi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrokredi kelimesi. Peki mikrokredi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrokredi nedir, mikrokredi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROKREDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrokredi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrokredi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrokredi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşçelik

