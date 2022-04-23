Mikrometre ne demek, TDK'ya göre Mikrometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrometre ne demek? Mikrometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrometre kelimesi. Peki mikrometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrometre nedir, mikrometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet

- Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet

- Mikron

