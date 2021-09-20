Mikrosefal ne demek, TDK'ya göre Mikrosefal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrosefal ne demek? Mikrosefal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrosefal kelimesi. Peki mikrosefal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrosefal nedir, mikrosefal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mikrosefal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mikrosefal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİKROSEFAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrosefal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrosefal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrosefal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yetersiz gelişme sonunda beyni ve kafatası küçük olan (kimse)

