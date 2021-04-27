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Mikroteknoloji Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Mikroteknoloji Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Mikroteknoloji Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mikroteknoloji Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu3114.08

Meslek Adı : Mikroteknoloji Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Hassas makine ve ölçü aletlerini imal etme, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Mikroteknoloji Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Ölçü aletlerinin montajını yapmak,
b)    Kalibirasyonunu (ayarlamasını) yapmak,
c)    Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol etmek,
d)    Arızalı cihazların tamirini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mikroteknoloji Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) mesleği için “7214.08” kod olarak kullanılır iken Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü mesleği için “8143.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Mikroteknoloji Teknisyeni Meslek Kodu “3114.08” olarak belirlenmiştir.



 

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