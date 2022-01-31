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Miktar ne demek, TDK'ya göre Miktar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Miktar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Miktar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Miktar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Miktar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Miktar ne demek, TDK'ya göre Miktar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miktar ne demek? Miktar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miktar kelimesi. Peki miktar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miktar nedir, miktar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİKTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miktar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Miktar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre miktar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik
- Ölçü

MİKTAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yapılan yardımın miktarı artırıldı.

MİKTAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- eser miktarda, teşehhüt miktarı

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