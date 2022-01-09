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Mil ne demek, TDK'ya göre Mil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mil ne demek, TDK'ya göre Mil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mil ne demek? Mil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mil kelimesi. Peki mil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mil nedir, mil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
- Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk
- Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç
- Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi

MİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum.

MİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mil yapmak

MİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- eksantrik mili, kenet mili, krank mili
- deniz mili, hava mili, kara mili

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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