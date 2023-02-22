Milad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Mohammadi 29 Eylül 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ميلاد محمدی کشمرزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Mohammadi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Milad Mohammadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Milad Mohammadi'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milad Mohammadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miladmohammadi.official/

Milad Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milad Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Niroye Zam U21

1 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

6 Şubat 2016 yılında Terek Grozny

17 Temmuz 2019 yılında KAA Gent

17 Eylül 2021 yılında AEK Atina

Milad Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Mohammadi şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Milad Mohammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 1 gol atmıştır.

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