Milad Zakipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Zakipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milad Zakipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milad Zakipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milad Zakipour 23 Kasım 1995 tarihinde Chalus, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میلاد زکی‌پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milad Zakipour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Milad Zakipour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milad Zakipour'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milad Zakipour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/milad.zakipour?utm_medium=copy_link

Milad Zakipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milad Zakipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milad Zakipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milad Zakipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shamoushak U17

1 Temmuz 2012 yılında Parseh FC U19

1 Temmuz 2013 yılında Moghavemat U19

1 Temmuz 2014 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2015 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

3 Kasım 2020 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Milad Zakipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milad Zakipour şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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