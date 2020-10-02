Milan, Çalhanoğlu'nun son dakika golü ile turladı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, Rio Ave deplasmanına çıktı. Normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadele, uzatmalarda 2-2 oldu ve penaltılara gitti. Maçın 120. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol, Milan'ı ipten aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Portekiz temsilcisi Rio Ave ile İtalyan ekibi Milan karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 sona eren maçta iki takımda uzatmada attığı karşılıklı goller ile skoru 2-2'ye getirdi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'u 120+2. dakikada Milan'ın ikinci golünü attı.
Uzatmada da eşitlik bozulmayınca sonucu penaltılar belirledi. Penaltılarda Milan, Rio Ave'yi 9-8 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.