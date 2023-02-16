Milan Corryn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Corryn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Corryn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Corryn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Corryn 4 Nisan 1999 tarihinde Aalst şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Corryn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Milan Corryn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almere City FC futbol takımında oynamaktadır. Almere City FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Corryn'nin Almere City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Corryn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Corryn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Corryn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Corryn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2017 yılında Anderlecht U21

31 Ağu 2018 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

16 Ocak 2023 yılında Almere City

Milan Corryn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Corryn şuan Almere City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Corryn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FCV Dender EH, RSC Anderlecht

Belçika U19 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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