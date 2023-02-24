Milan Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Gavric 13 Haziran 2003 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Gavric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stanko Paunić yapmaktadır. Milan Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Gavric'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bijeljina U19

1 Ağustos 2021 yılında Vozdovac U19

15 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Milan Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Gavric şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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