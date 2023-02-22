Milan Lalkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lalkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lalkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Lalkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Lalkovic 9 Aralık 1992 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Milan Lalkovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Lalkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milan Lalkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Lalkovic'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Lalkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LalkovicMilan10

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Milan Lalkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Lalkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Lalkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Lalkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea Res.

1 Temmuz 2011 yılında Doncaster Rov.

1 Aralık 2011 yılında Chelsea Res.

1 Ocak 2012 yılında ADO Den Haag

1 Nisan 2012 yılında Chelsea Res.

17 Temmuz 2012 yılında Vit. Guimarães

31 Aralık 2012 yılında Chelsea U21

16 Temmuz 2013 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2014 yılında Chelsea U21

25 Temmuz 2014 yılında Mlada Boleslav

8 Ocak 2015 yılında FC Barnsley

16 Temmuz 2015 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2016 yılında FC Portsmouth

20 Ocak 2017 yılında Ross County

27 Nisan 2017 yılında FC Portsmouth

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2018 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2019 yılında Banik Ostrava

2 Şubat 2021 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında Boston Utd

31 Ocak 2022 yılında Makedonikos

18 Ekim 2022 yılında AO Chaniotis

1 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Milan Lalkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Lalkovic şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Lalkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Košice-Barca (-1998),MFK Košice (1998-2007),Chelsea FC (2007-2010)

Slovakya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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