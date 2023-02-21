Milan Lutonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lutonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lutonsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Lutonsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Lutonsky 10 Ağustos 1993 tarihinde Rybníček şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Lutonský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Lutonsky Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milan Lutonsky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Milan Lutonsky'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Lutonsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Lutonsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Lutonsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Lutonsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zbrojovka Brno

14 Ocak 2019 yılında Jablonec

15 Ocak 2019 yılında 1.SK Prostejov

31 Temmuz 2020 yılında Jablonec

8 Eylül 2020 yılında SK Lisen

Milan Lutonsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Lutonsky şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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1.FK Drnovice (2000 - 2007)FC Zbrojovka Brno (2007 - 2012)

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