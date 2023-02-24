Milan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Milanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Milanovic 31 Mart 1991 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Милановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Milanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milan Milanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Milanovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2008 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2011 yılında Palermo

1 Ağustos 2011 yılında Siena

31 Aralık 2011 yılında Palermo

16 Ocak 2013 yılında Vicenza

30 Haziran 2013 yılında Palermo

31 Ağustos 2015 yılında Ascoli

30 Haziran 2016 yılında Palermo

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2017 yılında AC Pisa

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2019 yılında Zeljeznicar BL

4 Eylül 2019 yılında NK Triglav

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2021 yılında Radnicki 1923

25 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Milan Milanovic kimdir

Milan Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Milanovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zemun (2004-2006), FK Crvena Zvezda (2006-2008), FC Lokomotiv Moscow (2008-2011)

Milan Milanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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Milan Milanovic nereli

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