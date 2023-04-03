Milan Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Milovanovic 21 Ocak 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Milovanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Milovanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Eylül 2020 yılında S.Grad U19
26 Ağustos 2021 yılında Sindjelic U19
17 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Milan Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Milovanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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