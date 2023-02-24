Milan Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Mirkovic 20 Ocak 2001 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милан Мирковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Mirkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Mirkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Mirkovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında FK Drezga
9 Ağustos 2021 yılında Kom Podgorica
1 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica
9 Şubat 2023 yılında FK Bokelj
Milan Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Mirkovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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