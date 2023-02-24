Milan Nenad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Nenad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Nenad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Nenad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Nenad 23 Haziran 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Nenad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini as-11.com yapmaktadır. Milan Nenad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Nenad'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Nenad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Nenad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Nenad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Nenad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında FK Krupa U19

8 Ağustos 2019 yılında Mrkonjic

20 Şubat 2020 yılında NK Jajce

31 Temmuz 2020 yılında Mrkonjic

25 Şubat 2021 yılında FK Borac Jelah

31 Ağustos 2021 yılında OFK Gradina

2 Şubat 2022 yılında Zvijezda G.

Milan Nenad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Nenad şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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