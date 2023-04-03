Milan Repac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Repac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Repac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Repac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Repac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Repac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Repac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Repac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Repac 17 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Repac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Repac'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Repacboyu ve yaşı kaç

Milan Repac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Repac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rad U16

1 Temmuz 2020 yılında Rad U17

1 Temmuz 2021 yılında Rad U18

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19

Milan Repac kimdir

Milan Repac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Repac şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milan Repac nereli

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