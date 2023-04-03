Milan Robberechts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Robberechts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Robberechts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Robberechts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Robberechts 4 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Robberechts Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Milan Robberechts, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Robberechts'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milan Robberechts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Robberechts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Robberechts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Robberechts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21

Milan Robberechts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Robberechts şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Robberechts Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KSC Grimbergen (-2014), KV Mechelen (2014-2021)

Belçika U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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