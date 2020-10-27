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  3. Milan Sparta Prag maçını Halis Özkahya yönetecek

Milan Sparta Prag maçını Halis Özkahya yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Milan Sparta Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Milan Sparta Prag maçını Halis Özkahya yönetecek

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



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