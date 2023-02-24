Milan Trisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Trisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Trisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milan Trisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milan Trisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Trisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milan Trisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Trisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Trisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Trisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Trisic 25 Nisan 2003 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milan Trišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Trisic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Milan Trisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Trisic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Trisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Trisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Milan Trisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Trisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında Zvijezda 09 U17

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

26 Şubat 2021 yılında Zr. Mostar U19

9 Temmuz 2021 yılında Tuzla City U19

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Milan Trisic kimdir

Milan Trisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Trisic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milan Trisic nereli

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