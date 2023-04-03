Milan Van De Riet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Van De Riet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Van De Riet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Van De Riet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Van De Riet 19 Şubat 2003 tarihinde Sevenum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Van De Riet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Van De Riet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Van De Riet'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Van De Riet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Van De Riet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında PSV U17

1 Temmuz 2020 yılında PSV U18

28 Ocak 2022 yılında VVV-Venlo U21

Milan Van De Riet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Van De Riet şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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