Milan, yıllar sonra Inter'i mağlup etmeyi başardı: 1-2
İtalya Serie A'da Milano derbisi oynandı. Inter ve Milan'ın karşı karşıya geldiği dev maçta, Milan, ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.
Milan, Serie A'nın 4. haftasında ezeli rakibi Inter'i Zlatan Ibrahimovic'in golleri ile 2-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika oynadığı maçın sonucunda puanını 12 yapan Pioli'nin öğrencileri zirvede yer aldı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken Inter'in golünü Lukaku kaydetti. Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk kez kaybetti.
Maçın ilk 11'leri
Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lautaro Martinez, Lukaku
Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Zlatan Ibrahimovic