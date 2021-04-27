Milas Halı Dokumacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7318.55

Meslek Adı : Milas Halı Dokumacısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları : Milas Halı Dokumacısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Milas Halı Dokumacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü mesleği için “8142.32” kod olarak kullanılır iken Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı mesleği için “9332.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Milas Halı Dokumacısı Meslek Kodu “7318.55” olarak belirlenmiştir.

