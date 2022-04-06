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Milâs ne demek, TDK'ya göre Milâs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Milâs kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Milâs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Milâs nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Milâs kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Milâs ne demek, TDK'ya göre Milâs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milâs ne demek? Milâs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Milâs kelimesi. Peki Milâs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Milâs nedir, Milâs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİLÂS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milâs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Milâs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muğla iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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