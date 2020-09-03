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Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus "beyninin normal çalışmadığını fark ettim" diyerek veganlığı bıraktığını söyledi. Uzun yıllardır hayvansal ürün yemediğini söyleyen Cyrus Süt ve et ürünlerini yeniden tüketmeye başlayacağı için heyecanlı hissettiğini die getirdi.

Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, uzun yıllar sonra veganlığını bıraktığını açıkladı. Neden olarak ise "Artık beynim çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

Miley Cyrus, aldığı radikal bir karar ile veganlığa son verdiğini belirtti. 

Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

Süt ve et ürünlerini yeniden tüketmeye başlayacak olan ünlü şarkıcı, heyecanlı hissettiğini ifade etti. 

Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

27 yaşındaki şarkıcının, evinde domuz beslediği de biliniyor. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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