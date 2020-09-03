Miley Cyrus, "Artık beynim çalışmıyor" diyerek veganlığı bıraktı

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, uzun yıllar sonra veganlığını bıraktığını açıkladı. Neden olarak ise "Artık beynim çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Miley Cyrus, aldığı radikal bir karar ile veganlığa son verdiğini belirtti.

Süt ve et ürünlerini yeniden tüketmeye başlayacak olan ünlü şarkıcı, heyecanlı hissettiğini ifade etti.

27 yaşındaki şarkıcının, evinde domuz beslediği de biliniyor.