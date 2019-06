Danimarka’nın Odense şehrinde sahneye çıkan Miley Cyrus çılgın dans gösterisi ile ilgi odağı oldu. Kimi hayranı yaptığı dansı beğenirken kimiside beğenmedi.

MİLEY CYRUS DANSI

Miley Cyrus kimdir?

Ailesi; Miley Cyrus doğduğunda çok büyük işlerin üstesinden geleceğini ve kaderini gerçekleştireciğini düşündüklerinden ona Destiny hope adını koymuşlar. Sonraları sürekli gülümsediği için önce Smiley, sonra da Miley lakabını almıştır.Miley Cyrus daha sonra adını yasal olarak Miley Ray Cyrus olarak değiştirdi.

Miley Cyrus 9 yaşındayken oyunculuğesi babasının işi sebebiyle Kanada'da bulunmaktadırlar, babasının çektiği Doc adlı TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer alır.

2003'te, Tim Burton'un yönettiği Büyük Balık adlı filmde, genç Ruthie'yi canlandırdı.

Miley Cyrus, Disney Channel için çalışmaya başladığında 11 yaşındadır. Ve kanalın yetkilileri onun yaşının küçük olması sebebiyle tereddüt içindedirler. Miley 12 yaşına geldiğinde "Hannah Montana" adlı programda başrol olan Miley Stewart olarak seçilir. Cyrus bu rol gereği pop müzik konserleri veren birini canlandırmaktadır. Çünkü Miley enerjik ve canlı performansı sebebiyle seçilir. Cyrus uzun yıllar boyunca güney aksanından kurtulmaya çalışır. Ancak kanal yöneticileri bunun aksini ister. 2008'nin Aralık ayında başlayan "Hannah Montana" dizisi 23 Nisan 2011de bitti.

22 Haziran 2006'da Walt Disney World, Orlando Florida'da Hannah Montana konseri verir.

Walt Disney Plakçılık, Hanna Montana soundtrack albümünü 24 Ekim 2006'da piyasaya çıkarır.

İlk soundtrack albümünün çıkmasından 8 ay sonra Cyrus Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus adlı çift albümü çıkarır. Birinci disk 2. Hannah Montana soundtack olup ikinci disk Cyrus'un, Destiny Hope Cyrus adlı ilk albümüdür.

Miley Cyrus'un oynadığı filmler arasında; Big Fish (2003), High School Musical 2 (2007), Further Adventures In Babysitting, Hannah Montana: The Movie (2008), Breakout (2008), The Times Of Our Lives (2009), Can't Be Tamed (2010).

Türkiye'de 16 Nisan 2010'da gösterime giren "The Last Song" adlı filmde sonra sevgilisi olan "Liam Hemsworth" ile birlikte oynadı.



Albümleri :

2006 Hannah Montana Soundtrack

2007 Hannah Montana 2 Soundtrack / Meet Miley Cyrus

2008 Breakout

2009 Hannah Montana The Movie

2009 Hannah Montana 3 Soundtrack

2009 The Times Of Our Lives

2010 Can't Be Tamed

2010 Hannah Montana Forever Soundtrack

Filmleri:

2003 Big Fish

2007 High School Musical 2

2008 Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert

2008 Bolt

2009 Hannah Montana: The Movie

2010 The Last Song

2010 Sex and the City 2

2011 Justin Bieber: Never Say Never

2011 LOL: Laughing Out Loud

2011 So Undercover

Dizileri :

2001–2003 Doc

2006–2011 Hannah Montana

2006 The Suite Life of Zack & Cody

2006–2008 Disney 365

2007 The Replacements

2007–2008 The Emperor's New School

2009 The Suite Life on Deck

2011 Saturday Night Live