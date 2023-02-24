Milic Bogicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milic Bogicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milic Bogicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milic Bogicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milic Bogicevic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milic Bogicevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milic Bogicevic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milic Bogicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milic Bogicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında FK Cetinje
9 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
Milic Bogicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milic Bogicevic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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