Milija Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milija Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milija Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milija Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milija Golubovic 25 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милија Голубовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milija Golubovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milija Golubovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Milija Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milija Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milija Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milija Golubovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında FK Berane

23 Ocak 2017 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

5 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

22 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj

23 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Milija Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milija Golubovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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