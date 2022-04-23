Milimikron ne demek, TDK'ya göre Milimikron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milimikron ne demek? Milimikron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi milimikron kelimesi. Peki milimikron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre milimikron nedir, milimikron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLİMİKRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milimikron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Milimikron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre milimikron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir mikronun binde biri (m)

