Dretnot ne demek, TDK'ya göre Dretnot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMilitarist ne demek, TDK'ya göre Militarist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMenevişlemek ne demek, TDK'ya göre Menevişlemek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fecaat ne demek, TDK'ya göre Fecaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCebirsel İfade ne demek, TDK'ya göre Cebirsel İfade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldıBoyahane Tesis Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Militarist ne demek, TDK'ya göre Militarist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Militarist ne demek, TDK'ya göre Militarist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Militarist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Militarist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Militarist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Militarist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Militarist ne demek, TDK'ya göre Militarist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Militarist ne demek? Militarist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi militarist kelimesi. Peki militarist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre militarist nedir, militarist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİLİTARİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Militarist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Militarist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre militarist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Militarizm yanlısı olan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT