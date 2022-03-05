Militarist ne demek, TDK'ya göre Militarist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Militarist ne demek? Militarist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi militarist kelimesi. Peki militarist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre militarist nedir, militarist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLİTARİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Militarist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Militarist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre militarist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Militarizm yanlısı olan kimse

