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  3. Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! "Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz" diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun "Akdeniz'de ne işimiz var?" sözleri hatırlatıldı!

Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! "Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz" diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun "Akdeniz'de ne işimiz var?" sözleri hatırlatıldı!

Partisinin grup toplantısında "Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz" ifadelerine yer veren Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Akdeniz'de" sözleri hatırlatıldı.

Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! "Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz" diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun "Akdeniz'de ne işimiz var?" sözleri hatırlatıldı!

TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna- Rusya savaşından, Türkiye'deki duruma ilişkin değerlendirme yapan Akşener, Akdeniz'deki gaz meselesine de dikkat çekti. "Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz" diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun "Akdeniz'de ne işimiz var" tepkisi hatırlatıldı.

Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne işimiz var? sözleri hatırlatıldı!

"SABAH AYRI KONUŞUYORLAR, AKŞAM AYRI"

Akşener'in parti grup toplantısındaki açıklamaları sosyal medyada ses getirdi. Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılığı yaşadıkları yönünde haberler çıkan ancak, basına bu durumu yansıtmayan ikiliye "Sabah ayrı, akşam ayrı konuşuyorsunuz. Bir konuda fikriniz bir olsun" şeklinde yorumlar geldi.

Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne işimiz var? sözleri hatırlatıldı! Millet İttifakı yine bildiğiniz gibi! Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz diyen Akşener'e, ittifak olduğu Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne işimiz var? sözleri hatırlatıldı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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