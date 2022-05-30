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Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, aylar sonra yeniden sahaya çıktı ve Millet Ligi maçı 3- 0 galibiyetle sona erdi.

Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan  FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne aldı. İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları kıyasıya rekabetin olduğu maçta galip gelerek, rakiplerini 3- 0 yendi.

Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

TÜRKİYE 3- 0 İTALYA | VOLEYBOL MAÇI SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü  Ankara Spor Salonu’nda oynandı. 18.30'da başlayan maç 3-0 galibiyetle sonuçlandı.

Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.

Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

- Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi.

Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.

Kasapoğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.

1Cansu ÖzbayPasör
2Elif ŞahinPasör
3Sıla ÇalışkanPasör
4Ebrar KarakurtPasör Çaprazı
5Meryem BozPasör Çaprazı
6Ceren KapucuPasör Çaprazı
7Hande BaladınSmaçör
8Meliha İsmailoğluSmaçör
9Saliha ŞahinSmaçör
10İlkin AydınSmaçör
11Eda Erdem DündarOrta Oyuncu
12Zehra GüneşOrta Oyuncu
13Beyza ArıcıOrta Oyuncu
14Bahar AkbayOrta Oyuncu
15Simge AközLibero
16Ayça AykaçLibero
17Aylin AcarLibero

Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

Tayfun Altuntaş
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