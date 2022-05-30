Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında sahne aldı. İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları kıyasıya rekabetin olduğu maçta galip gelerek, rakiplerini 3- 0 yendi.

TÜRKİYE 3- 0 İTALYA | VOLEYBOL MAÇI SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1.hatfasında İtalya ile oynayacağı maç, 31 Mayıs Salı günü Ankara Spor Salonu’nda oynandı. 18.30'da başlayan maç 3-0 galibiyetle sonuçlandı.

Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.

- Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi.

Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.

Kasapoğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.

1 Cansu Özbay Pasör 2 Elif Şahin Pasör 3 Sıla Çalışkan Pasör 4 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı 5 Meryem Boz Pasör Çaprazı 6 Ceren Kapucu Pasör Çaprazı 7 Hande Baladın Smaçör 8 Meliha İsmailoğlu Smaçör 9 Saliha Şahin Smaçör 10 İlkin Aydın Smaçör 11 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu 12 Zehra Güneş Orta Oyuncu 13 Beyza Arıcı Orta Oyuncu 14 Bahar Akbay Orta Oyuncu 15 Simge Aköz Libero 16 Ayça Aykaç Libero 17 Aylin Acar Libero

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika