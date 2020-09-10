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  3. Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.

Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.

Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geldi. Motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile turkuaz rengi ve berrak suyunun güzelliğiyle insanları cezbeden Salda Gölü'nde fliteboard yapan Sofuoğlu, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından "#saldagölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.

Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı​​​​​​​

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Kenan Sofuoğlu'nun videosunu, "Salda Gölü'nde Kenan Sofuoğlu. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkati çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliği görmek için ziyaret etmeye davet ediyorum" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milletvekili Salda Gölü'nde fliteboard yaptı



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