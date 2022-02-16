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  3. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, ismini verdiği spor kompleksinde yeni şampiyonluklara hazırlanıyor!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, ismini verdiği spor kompleksinde yeni şampiyonluklara hazırlanıyor!

Adına açılan spor kompleksinde çalışmalarını sürdüren Busenaz Sürmeneli, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, ismini verdiği spor kompleksinde yeni şampiyonluklara hazırlanıyor!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk ipini göğüsleyerek altın madalyaya uzanan ve ülkemize büyük gurur yaşatan milli boksör Busenaz Sürmeneli, mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na da hazırlanıyor. Buradaki hedefi de şampiyonluk olan Busenaz, hazırlıklarını adı verilen Pendik'teki spor kompleksinde sürdürüyor.

"BURADA AĞIRLAMAKTAN MEMNUNUZ"

Milli sporcuyu ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Cin de Cahit Süme yönetiminde çalışmalarına devam eden sporcuyu, isminin verildiği salonda ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti ve "Tabii Busenaz’ı burada ağırlamaktan memnunuz. Onun, adı verilen salonda kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. Allah gücüne kuvvet versin. Bundan sonraki süreçte de burada antrenman yaparak şampiyonluklar elde edecek." şeklinde konuştu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını taşıyan salonda şampiyonluğa hazırlanıyor

"TESİSTE MOTİVE OLUYORUM"

Busenaz Sürmeneli de salonun açılışının yapıldığı dönemde burada çalışmayı umduğunu söylediğini hatırlatarak, "Allah nasip etti geldik. Çok güzel oldu, güzel bir tesis. İnşallah burada nice nice Busenazlar çıkar da ismimin böyle güzel anılacağı bir şeyler olur. İp atlarken bakıyorum Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi yazıyor, içimden 'Busenaz buna yakışır, çalışman lazım' diyorum. Motive oluyorum, gayet güzel." ifadelerini kullandı.Milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını taşıyan salonda şampiyonluğa hazırlanıyor

"HEDEF İKİNCİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

Milli boksörün antrenörü Cahit Süme ise "Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde kamp yapmayı çok istedik. İşte nasip oldu. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, İstanbul'da olacak. Orada şampiyonluğumuzu ilan edip. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Tabii hedefimiz 2024 tekrar ikinci olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu sevinci, bu gurur hep birlikte tekrardan yaşarız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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