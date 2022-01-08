Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınırken, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan kararda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı ve Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
NAZİF YILMAZ KİMDİR?
971 yılında Kayseri - Develi´de doğan Nazif Yılmaz, Lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.
2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.