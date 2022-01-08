Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı. Bunun üzerine vatandaşlar da Nazif Yılmaz'ın biyografisini merak ederek internet arama motorlarında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nazif Yılmaz hangi görevlerde bulundu? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI NAZİF YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen Nazif Yılmaz, lise öğrenimini 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı. lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde bitiren Yılmaz, lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Nazif Yılmaz, doktora çalışmasını ise Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

NAZİF YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Nazif Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan yeni kararla birlikte Yılmaz, Ahmet Emre Bilgili'nin görevden alınmasıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.