Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: Maske makinesi üretiminde sona yaklaştık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğrencilere internet ve televizyondan destek oluyor. MEB ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadele için meslek liselerinin üretim kapasitesini de harekete geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için temizlik ve dezenfektanlardan maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperliğe kadar çok çeşitli ürünün seri üretimine geçildi.

Bu üretim sürecini yürüten ve koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, üretimde gelinen son noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamayı öncelediklerini belirten Özer, 50'ye yakın mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretim yapıldığını hatırlattı.

Özer, "Her geçen gün yeni bir okulumuz daha üretim kervanına katılıyor. Ayrıca halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz de maske üretmeye başladılar. Şu ana kadar 8 milyon maske ürettik ve her ilde valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırdık. Bu maskelerin 2,5 milyonu İstanbul'da dağıtıldı. Üretimler yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

ÜRETİM KAPASİTEMİZ 10 MİLYONA ÇIKTI

Maske üretimi kapasitesinin artırılmasında otomasyonun önemini vurgulayan Özer, "Bu amaçla İstanbul'daki AR-GE merkezimizi maske makinesi üretimine yoğunlaştırdık. Arkadaşlarımız yoğun bir sürecin ardından başarılı oldular ve İstanbul'da ilk 'Otomatik Üç Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'ni ürettik. Aynı makineden 2 tane daha üretildi. Bursa ve Konya'da da makine üretilmek üzere. Böylece İstanbul'da aylık üretim kapasitemiz 5 milyona ve toplamda ise tüm ülkede 10 milyona çıktı." diye konuştu

Özer, meslek liselerinin kimyasal teknoloji bölümlerinde temizlik malzemelerinin üretilmesinde kapasite artırımına gittiklerinin altını çizdi.

Önceliklerinin, 81 ildeki yaklaşık 54 bin okulun tüm temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu aktaran Özer bu hedefe ulaştıklarını söyledi.

Özer, "Şu anda okullarımızın temizlik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde illerimizdeki taleplere de kolaylıkla cevap verebiliyoruz. Şu ana kadar bu kapsamda 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya üretildi ve ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

"AYDA 1 MİLYON YÜZ KORUYUCU SİPER ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞTIK"

Özellikle sağlık çalışanları ile yakın temasta çalışan kişilerin en önemli ihtiyaçlarından birisinin de yüz koruyucu siperlik olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öncelikle 150 Bilim ve Sanat Merkezimiz (BİLSEM) ve mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretmeye başladık. Sonra meslek liselerimizde kalıp üreterek seri üretime geçtik. Şu ana kadar 750 bin yüz koruyucu siper üretildi ve dağıtıldı. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile sağlık çalışanlarımıza yüz koruyucu siperleri ücretsiz ulaştırdık. Polis Haftası nedeniyle polislerimize de ücretsiz 250 bin yüz koruyucu siper ulaştırılmaya başlandı. Artık ayda 1 milyon yüz koruyucu siper üretim kapasitesine ulaştık."

Bu süreçte sağlık çalışanlarını, koronavirüsten korumanın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Özer, sağlık çalışanlarının en önemli ihtiyaçlarından birisinin tek kullanımlık önlük olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın bu konuda da hızlı adım attığına işaret eden Özer, "Farklı illerde çok sayıda okulumuzda üretim yapıyoruz. En son Mersin'de ciddi yatırım yaptık ve sadece Mersin'de ayda 500 bin tek kullanımlık önlük üretilebiliyor. Tek kullanımlık önlükler Sağlık Bakanlığının şartnamesine uygun üretiliyor. Artık ayda 1 milyon tek kullanımlık önlük üretim kapasitesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

SOLUNUM CİHAZI AÇIKLAMASI

Özer, bir taraftan üretim kapasitesini artırmaya devam ederken özellikle üç ana üründe AR-GE çalışmalarına odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Odaklandığımız üç ana ürün oldu, cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 standardında maske üreten maske makinesi. İstanbul'da cerrahi/tıbbi maske makinesini üretmeyi başardık. Solunum cihazını da Hatay ve İstanbul'da ürettik. Solunum cihazı üretimiyle ilgili sertifikasyona başvuruyoruz. Tüm süreci tamamladığımızda ihtiyaca göre seri üretime geçebileceğiz. Buradaki amacımız bunları üretmenin ötesinde üretim ile ilgili tüm ‘know-how’a sahip olabilmek. Bunu başardık. Şimdi isteyen kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle tüm bu bilgilerimizi ücretsiz paylaşmak istiyoruz. Yani istediğimiz rekabet değil, kazanılan deneyim ve bilgiyi ülkemizin üretim kapasitesini artırabilmek için paylaşmak."

AR-GE merkezlerinde odaklandıkları üçüncü ürünün de N95 standardında maske makinesi olduğunu ifade eden Özer, "Bu konuda da sona yaklaştık. İnşallah bu ay içinde bu makineyi de üreteceğiz ve müjdeli haberi ülkemizle paylaşacağız. Böylece odaklandığımız tüm ürünleri üretebilir duruma gelmiş olacağız." diye konuştu.

MESLEK LİSELERİNİN KATKISI

Koronavirüs gibi pandemilerle mücadelede ilk şokun atlatılmasının ve panik havasının oluşmamasında ihtiyaç duyulan ürünlerin hızlı üretiminin önemine işaret eden Özer, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu süreçte meslek liselerimiz, tüm yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile devreye girdiler. Adım adım ihtiyaç duyulan ana ürünlerin tamamını ürettiler ve valiliklerimizin koordinasyonuyla ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırdılar. Dolayısıyla hem ilk şokun atlatılmasına mütevazı katkı yaptılar hem de kara gün dostu olduklarını gösterdiler. Biz de bakanlık olarak bu süreçte güçlenen mesleki eğitimin iş piyasasının insan kaynağı talebini kolayca karşılar ve ekonomiye ciddi katkı sağlarken sıkıntılı günlerde ülkesinin, toplumunun yanında ilk harekete edebilen ve sahaya inebilen dinamik bir yapıya kavuştuğunu göstermiş olduk. Elde edilen başarı, birlikte ve koordineli hareket etmenin bir sonucudur. Bu başarının elde edilmesinde Bakanlığımızın tüm birimlerine ve özellikle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, 81 il müdürümüze ve yöneticilerimize, sürece katkı veren tüm okul ve birimlerimizin yöneticilerine, tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."