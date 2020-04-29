Milli Eğitim Bakanından uzaktan eğitim açıklaması: 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı bugün kameralar karşısına geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklamasından satır başları şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor."

"Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı."

"Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk."

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.

Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF GEÇME NOT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

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