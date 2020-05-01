Milli Eğitim Bakanı kendi doğum günü için velilerden bu hediyeyi istedi
Bugün doğum günü olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twittter hesabından velilerden doğum günü hediyesi olarak çocuklarla oyun oynamalarını istedi. Selçuk ayrıca 3 oyun önerisi paylaştı
Ziya Selçuk'tan kendi doğum günü hediyesi olarak çocuklara oyun istedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde geçirilecek 3 gün için ailelere oyun önerisinde bulundu.
Bugün doğum günü olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" isimli 3 oyun ile bunların nasıl oynanacağına ilişkin kuralların anlatıldığı görseller yer aldı.
Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek. pic.twitter.com/JZXxmA7rY5— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 1, 2020
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