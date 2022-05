Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Öğrenciler için yaz okulu başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında tüm öğrencileri yakından ilgilendirecek bir bilgiyi verdi. Özer yaptığı konuşmada 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm sınıflar için yaz okulu olacağı haberini verdi. Bakan Özer bu dönemde eğitimin demokratikleştiğini ve önündeki engellerin kalktığını söyledi.

Bakan Özer Türkiye'deki bilim ve sanat merkezleriyle birlikte özel yetenekli öğrencilerin yeni programlarla sürekli desteklendiğini söyleyerek "81 ilde 183 bilim sanat merkezimiz vardı ancak saha ziyaretlerinde ilçelerden ilçelere 50, 60 ya da 100 kilometre uzaktaki bilim ve sanat merkezine gitmek için çocuklarımızın uzun yollar kat ettiğini gördük." dedi. 2022 yılı itibariyle bilim ve sanat merkezlerinin 355'e çıktığı bilgisini aktardı.

ÖZEL YETENEK GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Özer ayrıca tüm okullara kütüphaneler kurulduğunu 2021 yılının son 2 ayında 16 bin 361 yeni kütüphane kurulduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

58 ildeki BİLSEM'lerde 160 atölyenin açılışının yapıldığını söyleyen Özer, "Biz sadece bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda altyapısını, donanımını artırmak için büyük mücadele veriyoruz, büyük kaynaklar ayırıyoruz." dedi. Özer ayrıca bilim ve sanat merkezlerinin öğrencilere savunma sanayinden uzay ve havacılık teknolojilerine, animasyondan dijital içerik üretimine, yapay zeka otomasyona kadar tüm alanlarda özel yetenek kapasitelerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

İLK KEZ BU YAZ BAŞLAYACAK

İl kez bu yaz itibari ile bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrenciler için yaz okulu olacağı haberini veren Özer, yaz okullarında bilim ve sanat dersleri verileceğini açıkladı. Bilim ve sanat merkezlerinin de artık destekleme ve yetiştirme kapsamlarına alınacağının haberini verdi. Bakan Özer, öğretmenlerin yaz okulları için bir program yapacaklarını söyleyerek, "Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." dedi.