Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda başlatılacak olan "matematik seferberliği"nin' detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere matematiği sevdirmek için başlattıkları "matematik seferberliği" kapsamında başlatılan yeni eğitim meteryalleri ile ilgili olan çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek gelecek hafta uygulanacak eylem planını açıklayarak, uygulamayı 81 ilde yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Bakan Özer, matematik ile birlikte fen ve dil okuryazarlığı alanlarına da ağırlık verileceğini belirtti.

Bakan Özer AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarına baktığınız zaman fen okuryazarlığının da çok ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama matematikteki iyileşmenin istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Sayısal eğilimi güçlü olan veya sözel yetenekleri güçlü olan öğrenci olarak ayırarak değil tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek için bir seferberlik başlattık. " şeklinde devam etti.

MATEMATİK ATÖLYELERİ KURULDU

Bakanlığın, tüm yükseköğretim kurumları, üniversiteler, TÜBİTAK, akademisyenler, bilim insanlarıyla birlikte çocukların daha kolay öğrenebilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesi yönünde yaklaşık 3 aydan beri yoğun bir şekilde çalışma yaptığını söyleyen Bakan Özer, illerde farklı matematik atölyelerinin kurulduğunu, matematik alanında iyileşmeler olduğu bilgisini verdi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyleyen Özer, şimdiki hedeflerin çocuklar ve gençlere matematiği sevdirerek bunu günlük hayatlarında onlara yardımcı olacak, analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman haline getirmek olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Matematik seferberliği içeriği hakkında bilgi veren Özer "Matematik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem materyal hem doküman üretimi hem de matematik öğretme yaklaşımını değiştirecek ve yeni eğilimleri de içerecek şekilde yürüttüğümüz çalışmalar olgunlaştırıldı. Matematik seferberliğinde çalışmalar, son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta salı günü, tüm Türkiye'ye tüm illerimizde başlatmış olduğumuz bu süreci bir şekilde tüm eylem planı ile birlikte açıklayacağız ve fiili olarak başlatmış olduğumuz projeyi resmi olarak da başlamış olacağız." dedi.

Eğitimin tüm kademelerinde matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Bakan Özer, Tüm arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. 81 ilde matematik atölyeleri, oyunla ilişkilendirme, farklı yaklaşımlar bizim belki başlangıçta öngöremediğiniz çok farklı yaklaşımların farklı illerde, ilçelerde uygulamalarını da görüyoruz. Bunların hepsini toparlayıp bu hafta içerisinde inşallah nihayetlendireceğiz." diye konuştu. Bakan Özer bu kapsamda TUBİTAK, üniversiteler ve UNICEF ile işbirliği yaptıklarını söyledi.