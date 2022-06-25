Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması müjdesi: Yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programına konuk oldu. Bakan Mahmut Özer 2021- 2022 eğitim öğretim dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hakkında yapılacaklar hakkında konuşan Bakan Özer, öğretmen atamaları ve eğitim yatırımları konularında da bilgilendirmede bulundu.

Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.

"BÜYÜK ÖĞRENCİ KİTLESİNİN ALMIŞ OLDUĞU İNGİLİZCE PROBLEMİNİ HALLETMEMİZ GEREKİYOR"

Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

YAZ OKULLARI

Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

Bizim öğrencilerimizin diğer ülke öğrencilerinden farklılıkları olacak. Bu coğrafyalarda neler oldu, hangi hadiseler yaşandı. Okuryazarlığın artması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap. Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak istiyoruz.

Teknolojiye hayır diyebilmemiz mümkün değil ama rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Toplam 855 bin sınıf var. Ama onu çok farklı bağlama taşıyıp gece gündüz teknolojiyle hemhal olmasını sağlarsak başka problemlere yol açılır. Okullardaki internet hızımızda hiçbir sorun yok.

Kovid sürecinde dijital okuryazarlık farkı ortaya çıktı. Uzaktan eğitimden yararlanma herkes için eşit olmadı. Biz bakanlık olarak mesleki, liderlik gelişimleri için odağımızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

"MESLEK LİSELERİ İHRACAT YAPIYOR,TESCİL ALIYORLAR. 74 ÜRÜNÜN TESCİLİ SAĞLANDI"

Tüm dünyada engelli kardeşlerimizin eğitime katılması için kaynaştırma sürecidir. Hafif engellilerde eğilim budur. Türkiye'de aynı modeli takip ediyor. Bu şekilde olmayan öğrencilerimiz için de özel eğitim okulları, özel eğitim anaokullarımız var. Engelliler için inanılmaz imkanlarla kardeşlerimizin, ailelerimizin yanında oluyoruz. Arzla ilgili sorunumuz yok. Kıta Avrupası'ndaki çoğu ülkeden bile imkân sağlıyoruz.

Mesleki eğitim konusunda tüm sektörlerle iş birliğimiz var. Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz en büyük hamle sektör temsilcilerini sürece dahil etmek oldu. Öğrenciler üretimden katkı payı alıyorlar. 50 milyon liraya yakın pay aldılar. Meslek liseleri ihracat yapıyor. Tescil alıyorlar. 74 ürünün tescili sağlandı.

"MEB'İN BÜTÇESİ, KAYNAĞI VE BAKANLIK OLARAK MALİ SORUNUMUZ YOK"

MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.

İstanbul'daki meslek lisemiz kâğıt havlu ihraç etti. Kâğıt havluyu üreten makineyi de üretti. İstediğimiz şey bu. Hızlı bir şekilde makineyi tüm ülkeye yaygınlaştıracağız.

1 Temmuz itibarıyla kayıtlar başlayacak, 12 Eylül'de de eğitim öğretim süreci başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl atama yapıldı. Hükümetin öğretmen atamama gibi bir şeyi yok. 2022 yılında atama olacak dedim, görüşmeler bitti. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretimi başlayana kadar atamalar yapılacak şekilde olacak. Yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak. Atayacağımız öğretmenlerde branş olarak okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.

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