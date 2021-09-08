Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Bir ilk: meslek ders kitapları ücretsiz olacak!

Bakan Özer, meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler için, meslek ders kitaplarının ücretsiz olması için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Bir ilk olacak bu proje sektörün reel ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi ardından hayata geçirilecek. Özer, 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğuna da dikkat çekti.

MESLEK DERS KİTAPLARI İLK KEZ ÜCRETSİZ OLACAK

Özer, öğrencilerin okul açılışı sonrası kitaplarını ücretsiz aldığını ve meslek lisesindeki öğrencilerin de meslek kitaplarını artık ücretsiz alacağını belirterek "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İÇERİKLER ÖĞRENCİLERE UYGUN OLARAK HAZIRLANDI!

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını belirten Özer, "Ders kitaplarının hazırlanmasına, alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile Nisan 2020'de başlandı ve değerler eğitimi de göz önüne alınarak, içerikler öğrencilerin daha fazla ve daha nitelikli uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandı. Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin, bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır." dedi.