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Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesi müjdelendi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer velilerin yüzünü güldürecek haberi duyurdu. Özer, "Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesi müjdelendi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 anaokulunun açılışının yapıldığını belirterek, "Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesi, bütçelendirilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz." dedi.

2 AYDA 16 BİN 361 KÜTÜPHANE YAPILDI

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, iki ayda 16 bin 361 kütüphane oluşturduklarını hatırlattı.

Özer, 28 milyon kitap sayısını 60 milyona çıkarttıklarını, yıl sonu itibarıyla bu rakamı 100 milyona çıkartacakları bilgisini paylaştı. Son 20 yılda tüm alanlarda engellerin kaldırıldığı bir dönemin yaşandığını dile getiren Özer, eğitimde de engellerin kaldırıldığını, okullaşmada bir seferberlik ilan edilerek okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm okullarda ciddi artış yaşandığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesini müjdeledi

453 BİN ÖZEL ÇOCUK KAYNAŞTIRMADA

Rakamları paylaşan Özer, şu bilgileri verdi:

"2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'di yani 100 çocuğumuzdan sadece 11 çocuğumuz zorunlu olmayan okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Bugün bu oran yüzde 92. Ortaöğretimde okullaşma oranımız yüzde 45'ti, bugün bu oran yüzde 90. Yükseköğretimde aynı şekilde. Başörtüsüyle bağlantılı bir şekilde eğitime erişimle ilgili tüm engeller kaldırılmış oldu yani kılık kıyafetle ilgili engeller ortadan kaldırıldı. Bu yetmedi, 1999'da katsayı uygulamasının getirmiş olduğu yükseköğretime erişimin önündeki engeller kaldırıldı. Bu yetmedi, özel eğitim öğrencilerimiz, engeli olan öğrenciler, nerede olurlarsa olsunlar eğitimle buluşmalarıyla ilgili seferberlik ilan edildi ve şu anda 453 bin engelli çocuğumuz imkanı varsa bütünleştirme kaynaştırmada, sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında. Eğer süren hastalığı varsa evinde, hastanede eğitim alabilme imkanına sahip."

Özer, okul öncesi eğitimin sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir kademe olmadığını, aynı zamanda çocukların becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesini müjdeledi

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açmak üzere yola koyulduklarını belirterek, "3 bin rakamı çok rahat telaffuz edilebiliyor ama biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Yani biz bir yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesi, bütçelendirilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlamaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den velilere sevindiren haber! Her ay 100 anaokulu projesini müjdeledi

Kız çocuklarının okullaşma oranıyla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz bizim ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranını arttırma hep problemdir hatta ideolojik olarak da kullanılıyordu. Muhafazakar kesim sanki kız çocuklarını eğitime eriştirmek istemiyorlarmış, kaçırmak istiyorlarmış gibi bir algı da oluşturuluyordu. Hem okul yapılmıyordu hem de muhafazakar kesim suçlanıyordu. Son 19 yılda ortaöğretimde ve yükseköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti."

(Kaynak: AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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