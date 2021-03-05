Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere önemli hijyen çağrısı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecinde velilere öğrencilerin okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sık sık hatırlatmalar yapması çağrısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda velilere destek olmaları için çağrı yaptı.
Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli."