Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Özel gereksinimli öğrencilere yeni set!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Paylaşımda Fen Bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini tanıtan Selçuk, ''Setimizde http://meb.ai/EjCDye ilkokul ve ortaokul fen bilimleri derslerinin tamamı yer alıyor. İyi çalışmalar yavrularım.'' açıklamasında bulundu.