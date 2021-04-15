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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Özel gereksinimli öğrencilere yeni set!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Özel gereksinimli öğrencilere yeni set!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Özel gereksinimli öğrencilerimizi Hayat Bilgisi ve Matematik Setleri’nin ardından, uyarlanmış etkinlikler içeren Fen Bilimleri Seti’yle buluşturuyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Özel gereksinimli öğrencilere yeni set!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili bir duyuru yayımladı. 

Paylaşımda Fen Bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini tanıtan Selçuk, ''Setimizde http://meb.ai/EjCDye ilkokul ve ortaokul fen bilimleri derslerinin tamamı yer alıyor. İyi çalışmalar yavrularım.'' açıklamasında bulundu. 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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