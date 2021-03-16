Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayımladı: Dünya genelinde okulların durumu nasıl?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden tüm dünyadaki okullarda koronavirüs gölgesinde eğitimin nasıl devam ettiğine yönelik bir tablo paylaştı.

Bakan Selçuk, salgın sürecinde dünyayı yakından takip ettiklerini belirterek şu sözleri kaydetti;

''Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde"